Bolesne wyznanie ojca Julii Szeremety. O tych problemach mało kto wiedział

Mało kto przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu zakładał, że Julia Szeremeta poprawi fatalną sytuację Polski w klasyfikacji medalowej. Młoda pięściarka była jednym z największych objawień igrzysk i udało jej się awansować do finału. W walce o złoty medal okazała się wyraźnie słabsza od Tajwanki Lin Yu-Ting , ale srebro było i tak osiągnięciem zdecydowanie powyżej oczekiwań.

- Na pewno jestem bardzo szczęśliwa z tego, co osiągnęłam. Chciałam więcej, ale obiecuję, że za cztery lata wrócę na igrzyska olimpijskie i przywiozę złoto - deklarowała zaraz po finale rozemocjonowana, świeżo upieczona wicemistrzyni olimpijska.

Ojciec Szeremety ujawnił nieznane fakty. O tych problemach mało kto wiedział

- Wynajmuje najtańszą stancję. Mieszka u mamy znajomego w takim malutkim pokoju, mniej więcej dwa metry na trzy. To stare budownictwo z ciemną kuchnią jak to się kiedyś budowało za komuny - zdradził ojciec srebrnej medalistki olimpijskiej w boksie do 57 kg.