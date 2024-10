Bolesne wspomnienie Szeremety. "Ciemno przed oczami". A później taka deklaracja, chodzi o nokaut

W stolicy Francji 21-latka z Chełma osiągnęła największy sukces w dotychczasowej karierze . Od początku startu w kategorii do 57 kilogramów zachwycała na ringu.

W pierwszej rundzie Szeremeta pokonała Omailyn Alcalę z Wenezueli, a potem wygrała z Australijką Tiną Rahimi. W ćwierćfinale pokonała jednogłośnie na punkty Ashleyann Lozadę z Portoryko i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal. To oznaczało pierwszy krążek olimpijski w polskim boksie od czasu Wojciecha Bartnika w 1992 roku .

W półfinale nasza pięściarka wygrała niejednogłośną decyzją sędziów z Filipinką Nesthy Petecio i awansowała do finału. Ostatni raz polski zawodnik wystąpił w decydującej walce w 1980 roku, a był to Paweł Skrzecz, który wywalczył srebrny medal.

Julia Szeremeta została w Paryżu wicemistrzynią olimpijską

Mimo wszystko występ 21-latki w Paryżu odbił się szerokim echem. Nie tylko ze względu na sukces sportowy, ale i styl, w jakim do niego doszła. Jej postawa na ringu cechuje się bowiem dużym luzem i efektownością. Na Yu-ting to nie wystarczyło, ale to przecież tak naprawdę dopiero początek kariery naszej pięściarki.