Bolesne sceny w narożniku Wacha. Tak Fury zachował się wobec Polaka
Mariusz Wach zgodnie z przewidywaniami był tylko tłem dla Tysona Fury'ego, a do starcia obu kolosów doszło w Tajlandii. Polak zbierał srogie lanie od pierwszej rundy, tradycyjnie miał kilka momentów, ale trafiał tylko pojedynczymi ciosami. 46-latek kiedyś wytrzymywał do końca, tym razem koniec pojedynku nastąpił po siódmej rundzie. Gala nie była nigdzie transmitowana, ale pojawiły się nagrania, które obrazują ten bolesny moment dla Polaka. A oto, jak zachował się Brytyjczyk.
Mariusz Wach już na papierze nie miał żadnych szans w konfrontacji z Tysonem Furym. Egzotyczna walka, bo w niespotykanych warunkach, na mogącym pomieścić ledwie maksymalnie 2 tysiące kibiców stadionie, tylko dobitnie to potwierdziła.
Wach nie wyszedł do 8. rundy. Tak zachował się Tyson Fury
Polak tradycyjnie najbardziej bazował na wytrzymałości na ciosy, dlatego pojedynek w ogóle wkroczył w późniejszą fazę. Niestety ponury finisz, z punktu widzenia weterana, który zapowiadał sensacyjny scenariusz, nastąpił po siódmej rundzie.
To wtedy pojedynek został zakończony przed czasem. Wach w ogóle nie wyszedł do ósmego starcia. Walka miała zupełnie jednostronny przebieg, chwilę wcześniej gong ratował naszego zawodnika, dlatego narożnik Polaka, gdzie rolę trenera pełni Piotr Wilczewski, poddał swojego reprezentanta.
Do tego momentu Fury wygrał wszystkie rundy. Gdyby nie to posunięcie, coraz bliżej była perspektywa klasycznego nokautu. A tak olbrzym z Małopolski przegrał "tylko" przez techniczny nokaut.
W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z tego przykrego momentu, z narożnika Polaka. Sędzia główny w pewnym momencie podszedł bliżej i gdy oznajmiono mu, jaka zapada decyzja, sygnalizacją rąk zakończył starcie.
Ciężkie lanie w starciu Wach - Fury. Ale gdzie polski olbrzym trafił przed walką?
Sam Tyson Fury zachował się bardzo serdecznie. Podszedł do Polak i przytulił, pocieszając go i jednocześnie dziękując za pojedynek. Ukłonił się także pozostałym członkom sztabu naszego zawodnika, podając im dłoń.