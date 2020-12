Bachodir Żalolow (7-0, 7 KO) - aktualny mistrz świata wagi super ciężkiej w boksie olimpijskim i główny faworyt do złota olimpijskiego, w oczekiwaniu na start w Tokio wciąż boksuje zawodowo.

Dwumetrowy Uzbek potrafi mocno przyłożyć i nawet w "amatorce", gdzie rękawice nie sprzyjają raczej nokautom, on często przewracał. Nic więc dziwnego, że w gronie profesjonalistów również nokautuje.

Naprzeciw niego stanął słabiutki Wilfredo Leal (10-18-3, 8 KO), więc mogło to się skończyć tylko w jeden sposób. Żalolow skończył sprawę w końcówce pierwszej rundy, mając do tego momentu przeciwnika trzy razy na deskach. Demolkę zaczęła akcja prawy hak na dół-lewy sierp na górę. Potem była to już egzekucja...