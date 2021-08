- Ugas powinien być jednym z najłatwiejszych rywali w mojej karierze. On potrafi walczyć tylko w jeden sposób i powinienem spokojnie go obejść, niestety zawiodły mnie moje nogi - stwierdził "Pac-Man".

Teoretycznie mistrz świata wagi półśredniej federacji WBA mógł poczuć się trochę urażony słowami sobotniego rywala, wciąż jednak odnosi się do Manny'ego z szacunkiem. I chętnie mu udowodni, że po prostu się myli.

- Pacquiao to legenda tego sportu i wciąż jest wielkim bokserem. Ja natomiast jestem człowiekiem honoru i jeśli on będzie chciał tego rewanżu, z przyjemnością mu go dam. Nadal go bardzo szanuję i podziwiam za wszystko co osiągnął, w ringu, a także poza nim - stwierdził Ugas.

Zdjęcie Yordenis Ugas ( z lewej) w walce z Mannym Pacquiao / AFP