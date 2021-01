Boks w styczniu w Wielkiej Brytanii jeszcze się nie zaczął, a już się skończył. To decyzja BBBofC (British Boxing Board of Control) w związku z rosnąca falą zakażeń koronawirusem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Podsumowanie 2020: Boks (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

BBBofC zawiesza boks w całej Wielkiej Brytanii przynajmniej do końca stycznia. To oznacza, że walka Josha Kelly'ego (10-0-1, 6 KO) o mistrzostwo Europy wagi półśredniej z obrońcą tytułu, Davidem Avanesyanem (26-3-1, 14 KO), nei dojdzie do skutku. Gala była zaplanowana na 30 stycznia. Nie odbędzie się również inna potyczka o mistrzostwo Europy w wadze koguciej (22 stycznia) pomiędzy Lee McGregorem a Karimem Guerfim.

Reklama

Pod koniec stycznia zostanie podjęta decyzja odnośnie imprez lutowych. Ciężko jest więc cokolwiek zaplanować.