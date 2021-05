Wygląda na to, że latem czeka nas pojedynek Tyson Fury vs Deontay Wilder III. Ostatnie wypowiedzi Fury'ego wobec Amerykanina są bardzo agresywne i dolewają doliwy do ognia.

- Za pierwszym razem dostałeś lekcję boksu, za drugim razem całkowicie cię zniszczyłem. Aż strach pomyśleć, co zrobię z tobą teraz (...) Nie zapłaciłbym Wilderowi 20 milionów dolarów odstępnego. Zapłacę mu wp***. Nie dałbym mu nawet stu tysięcy, wolę walnąć go mordę moją wielką pięścią - powiedział Fury, który zdobył tytuł w lutym zeszłego roku, wygrywając z Wilderem przed czasem. Potem Amerykanin oskarżał Brytyjczyka o oszustwo i spisek, czekając przy okazji od kilku miesięcy na wyrok sądu arbitrażowego w sprawie trzeciej walki.

Fury wulgarnie zwyzywał Wildera

- Deontay Wilder to c*** i gów***, który szuka tylko wymówek. Ktokolwiek wejdzie ze mną do ringu w mojej nadchodzącej walce, zostanie rozwalony na kawałki. Ciężko znokautowany i uszkodzony - dodał wściekły ''Król Cyganów'', któremu uciekła sprzed nosa letnia walka o wszystkie pasy z Anthonym Joshuą.

Mówi się, że do końca maja wszystkie szczegóły nakazanej w poniedziałek niespodziewanie przez sąd arbitrażowy walki Fury vs Wilder III mogą zostać uzgodnione. Wstępna data tego pojedynku to 24 lipca, ewentualnie 14 sierpnia.