Boks. Wraca Kapczyński, Szymański wciąż nie składa broni

Oskar Kapczyński (3-0, 2 KO) za anonsowanego wcześniej Łukasza Wierzbickiego - zmiany planowanej na 20 czerwca gali w Hotelu Arłamów grupy MB Promotions. Znane są zatem cztery pary. Znów zobaczymy w akcji Patryka Szymańskiego (20-3, 10 KO).

Wiadomo już, że głównym bohaterem imprezy będzie Robert Parzęczewski (24-1, 16 KO). Poza nim i właśnie Kapczyńskim znamy już wszystkie zestawienia. Pary przedstawione są poniżej.

Kamil Łaszczyk (27-0, 9 KO) vs Piotr Gudel (10-4-1, 1 KO)

Tomasz Nowicki (4-0, 2 KO) vs Bartosz Głowacki (4-1, 3 KO)

Patryk Szymański (20-3, 10 KO) vs Przemysław Gorgoń (10-6-1, 5 KO)

Sebastian Ślusarczyk (7-0, 5 KO) vs Maks Miszczenko (6-1, 2 KO)

Oskar Kapczyński (3-0, 2 KO) vs (?)

Robert Parzęczewski (24-1, 16 KO) vs (?)