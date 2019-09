Mateusz Cielepała (1-1, 1 KO) wyrastał na głównego faworyta turnieju wagi ciężkiej. Dziś miał wygrać stosunkowo łatwo i rozpędzony podejść do półfinału, tymczasem Jacek Chruślicki (5-0, 3 KO) znokautował go ciężko już w pierwszej rundzie!

Obaj panowie ostro ruszyli do bombardowania obszernymi, za to mocnymi sierpami. Ktoś musiał paść. Pierwszy czysto i mocno trafił Chruślicki prawą ręką, posyłając faworyzowanego rywala na deski. Ten szybko się poderwał, ale zamiast dać sobie czas na dojście do siebie, koniecznie chciał odpowiedzieć. I nadział się na kolejną "bombę".

Po drugim liczeniu sędzia Gortat puścił jeszcze aktualnego mistrza Polski wagi super ciężkiej. A temu do przerwy pozostało tylko dwadzieścia sekund. Niestety zabrakło mu doświadczenia i zamiast sklinczować, dalej chciał się bić. Poszła kolejna bomba i skończyło się to ciężkim nokautem. Miał być półfinał z Jakubem Sosińskim, a teraz... Organizatorzy turnieju mają poważny problem.

Wcześniej świetnie dysponowany Maksim Hardzeika (7-0, 3 KO) ograł do jednej bramki Bartłomieja Grafkę (22-35-3, 10 KO). Obijał go przez osiem rund i na pewno zabrał twardemu Bartkowi sporo zdrowia.