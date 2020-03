Władimir Kliczko przeznaczył swój hotel w Kijowie dla lekarzy walczących z koronawirusem. Wcześniej jego brat, jako mer Kijowa, wprowadził znaczne ograniczenia w mieście.

Młodszy z ukraińskich braci wraz z partnerem biznesowym Rusłanem Oleksenko zamknęli swój pokaźny hotel w Kijowie i postanowiono użyczyć go służbie zdrowia na czas walki z wirusem. Wiele szpitali jest już przepełniona i taki gest z pewnością się bardzo przyda. Docelowo hotel może również przyjąć zakażonych, choć póki co będą tam mieszkali przedstawiciele służby zdrowia.

"To z czym się teraz spotykamy to coś więcej niż wyzwanie. Stajemy wręcz przed historycznym zadaniem, które możemy zrealizować jeśli będziemy działać wspólnie. Dużo zależy od każdego z nas, naszej odpowiedzialności oraz zaangażowania. Czujemy, że musimy zrobić co w naszej mocy i jesteśmy zaszczyceni mogąc przyjąć do siebie lekarzy i cały personel medyczny" - napisano w oświadczeniu.

