Mistrz świata WBC wagi ciężkiej, Deontay Wilder (41-0-1, 40 KO) po raz kolejny kwestionuje mistrzowską mentalność Anthony'ego Joshuy (22-1, 21 KO), który 7 grudnia stanie do walki ze swoim niedawnym pogromcą, Andym Ruizem Juniorem (33-1, 22 KO). Brytyjczyk chce odzyskać pasy IBF, WBA i WBO, ale według Wildera nie posiada wystarczająco silnego nastawienia.

- Myślę, że Ruiz znów wygra. Joshua nie ma tak naprawdę pewności siebie, której potrzebuje. Oczywiście dowiem się o tym na sto procent, gdy zawalczą, ale AJ musi mnie przekonać, że posiada odpowiedni charakter. On zawsze miał słabe nastawienie. Zawsze. Nie możesz tego wytrenować. Po prostu to masz albo tego nie masz. Wierzysz w siebie lub nie. Wiesz, że masz to w sobie lub nie wiesz tego. Nie ma tutaj drugiego dna. Nie ma miejsca na wątpliwości. Nie ma na to ku*wa miejsca! To sport dla gladiatorów - powiedział Wilder, który 23 listopada stanie do rewanżowej walki z Luisem Ortizem.

- Nie ma tu miejsca na słabość, zwłaszcza, gdy jesteś mistrzem, bo mistrz zawsze jest celem. Miło być miłym i tak dalej, ale w boksie nie możesz okazywać słabości. Musisz pokazać, że jesteś okrutnym typem. Wlać strach w serca wrogów. Ja właśnie to robię i nie gram w żadne gierki - dodał jeden z najmocniej bijących zawodników w historii boksu.