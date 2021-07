Boks. Wilder: Fury znów spróbuje oszustwa, chce skończyć mu karierę

Po porażce w drugiej potyczce w lutym zeszłego roku Wilder wysnuł całą listę oskarżeń wobec rywala, któremu miał pomagać nawet jego wieloletni trener Mark Breland. Oczywiście drogi Wildera i Brelanda musiały się rozejść. W końcu zawodnik oskarżał swojego szkoleniowca o zatrucie wody w szatni tuż przed pojedynkiem. Fury z kolei miał mieć po swojej stronie nie tylko Brelanda, ale również sędziego. A do tego miał niby przemycić do prawej rękawicy jakiś tajemniczy przedmiot. Absurdów było zresztą jeszcze więcej...

Trylogia dopełni się już 24 lipca w Las Vegas. Tym razem jednak to "Król Cyganów" wyjdzie do ringu jako drugi, czyli jako obrońca pasa WBC wagi ciężkiej. Siedemnaście miesięcy wcześniej pobił Amerykanina (TKO 7), mając go na deskach w trzeciej i piątej rundzie.

- Myślicie, że Fury nie spróbuje tym razem również oszukiwać? Oni już obmyślają jakiś plan. Ale on mając coś w rękawicy i mnie w takim stanie fizycznym i tak nie był w stanie mnie znokautować. Nie będzie czwartej walki, zakończę ten rozdział i postaram się również zakończyć jego karierę. Mój umysł jest teraz przepełniony wściekłością - mówi "Brązowy Bombardier".

Przypomnijmy, że na rozpisce tej gali Adam Kownacki (20-1, 15 KO) spróbuje zrewanżować się Robertowi Heleniusowi (30-3, 19 KO).