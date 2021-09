Boks. Wielkie pieniądze dla Crawforda i Portera

Na kilka godzin przed przetargiem, w którym pieniądze miały być dzielone w stosunku 60 do 40 na korzyść czempiona, grupy Top Rank (Crawford) oraz Premier Boxing Champions (Porter) doszły do porozumienia. Pojedynek odbędzie się 20 listopada w Mandalay Bay w Las Vegas.

Proporcje zostaną zachowane, bowiem Crawford ma gwarantowane sześć milionów dolarów, natomiast Porter cztery miliony dolarów. Te kwoty mogą więc tylko wzrosnąć przy odpowiednio dużej sprzedaży PPV.

- Jestem podekscytowany, bo mogę pokazać opinii publicznej mój talent i potencjał. Bo tego, co mam najlepszego, kibice jeszcze nie widzieli - powiedział Crawford.

- Mam większe doświadczenie niż on w tego typu walkach. Mam wszystko, co potrzeba, aby zwyciężyć i wierzę, że to mi się uda. To będzie świetne widowisko - zapowiada z kolei Porter.