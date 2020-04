Walka Dilliana Whyte'a (27-1, 18 KO) z Aleksandrem Powietkinem (35-2-1, 24 KO) została przeniesiona z początku maja na 4 lipca. Zmotywowany Anglik zapowiada wybuchowy boks i wielki występ.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Floyd Mayweather uczy swojego syna boksu. Wideo INTERIA.TV

- Kiedyś oglądałem jego walki z Boswellem czy Rahmanem, teraz jednak nadszedł mój czas. Wniosę do tej walki maksimum przemocy i agresji. Będę brutalny - zapowiada oficjalny pretendent do pasa WBC wagi ciężkiej.

Reklama

- Powietkin widział w ringu już wszystko, a ja wciąż się rozwijam jako zawodnik, dlatego walki z takimi zawodnikami jak on to dla mnie znakomita lekcja i nauka. Wierzę jednak, że go pokonam - dodał Whyte, który jeszcze w marcu wyjechał samochodem do Portugalii. Tam kontynuuje swoje przygotowani do walki z Powietkinem w nowym terminie.