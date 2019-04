Ostatnio informowaliśmy, że Michael Hunter (16-1, 11 KO) jest najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Jarrella Millera w konfrontacji z Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO). Dziennikarze cenionego serwisu World Boxing News twierdzą, że prawdopodobnie we wtorek taki pojedynek zostanie już oficjalnie potwierdzony.

Zdjęcie Michael Hunter /Getty Images

Pozycję olimpijczyka z Londynu w barwach USA umocniły dwa fakty. Po pierwsze, niedawno podpisał kontrakt z Eddie Hearnem i jego stajnią Matchroom.

Po drugie, Hearnowi bardzo zależy, by Joshua w swoim amerykańskim debiucie skrzyżował rękawice właśnie z Amerykaninem. A do tego walka z mniejszym i szybkim Hunterem przygotuje AJ-a do ewentualnego starcia z Aleksandrem Usykiem. To właśnie Usyk zadał Hunterowi jedyną porażkę w karierze, choć musiał się sporo napracować w tamtym starciu.

Joshua do obrony pasów IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej podejdzie 1 czerwca w Nowym Jorku. Hunter miał zaklepany pojedynek tydzień wcześniej, więc pozostawał w treningu.