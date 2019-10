Andrzej Wasilewski nie jest fanem tego, w jaki sposób zestawia walki na swoich galach Mateusz Borek. To, co często podoba się kibicom, zazwyczaj nie podoba się największemu w Polsce promotorowi. Szef KnockOut Promotions po raz kolejny potwierdził to wszystko na Twitterze, kiedy skrytykował zestawienie Dariusza Sęka (28-5-3, 10 KO) z Sebastianem Ślusarczykiem (6-0, 4 KO). Do tej walki dojdzie 23 listopada w Dąbrowie Górniczej na gali grupy MB Promotions.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Kolejna gala MB Boxing Night w listopadzie. Wideo INTERIA.TV

- Trzeba być idiotą, żeby to robić. Mało rozumiejący kibic będzie zachwycony, że szybko się kasuje zawodników. Do tego głupkowate teksty: sport, prawdziwy sport, wiarygodność, prawdziwość... Ile w ten sposób zmarnowano talentów, nawet kozaków z amatorki. Choćby w Rosji - pisał największy polski promotor.

Reklama

Szef KP kontynuował polemikę z kibicami, a temat w pewnym momencie zszedł na kwestię prowadzenia między innymi Andrzeja Wawrzyka.

- Wawrzyk był z innej galaktyki, 196 cm, bardzo szybki, inteligentny... Takich jak ten, który obnażył Wierzbickiego, to nawet nie zauważaliśmy po drodze jego kariery. Podobnie zresztą z Kołodziejem. Generalnie w obu przypadkach liczyliśmy na dużo więcej. Powietkin to jednak nie Green - dodał Wasilewski.