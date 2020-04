Boks. Walki na Wyspach Brytyjskich wrócą na początku lata? Taki jest plan Hearna

Szef grupy Matchroom, Eddie Hearn, planuje zorganizowane serii gal bez udziału widzów w okresie od czterech do sześciu tygodni. Początek tego okresu mógłby mieć miejsce już pod koniec czerwca, wszystko jednak zależy od tego, czy brytyjski rząd zmniejszy obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Brytyjska Komisja Bokserska będzie wówczas mogła zezwolić na organizację odpowiednio zabezpieczonych wydarzeń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mistrz Europy w boksie podbił sobie oko. Nagranie hitem internetu. Wideo INTERIA.TV

- Czuję, że losy gal w czerwcu wciąż się wahają, ale pracujemy nad imprezami bez publiczności na koniec czerwca lub na początek lipca. Musimy być bardziej ostrożni niż w przypadku zawodów darta czy snookera. Wobec boksu są większe wymagania medyczne. Budujemy unikatową arenę, by boks mógł powrócić. Stworzymy ją na okres od czterech do sześciu tygodni. Odbędzie się w niej kilka gal - powiedział Hearn.

Reklama

- To będzie unikalne otoczenie, priorytetem jest bezpieczeństwo zawodników i dostarczenie naszym partnerom telewizyjnym unikalnego kontentu. Nie chcemy w jakikolwiek sposób ryzykować - dodał jeden z głównych graczy na bokserskim rynku.

Największe gale Hearna, takie jak Joshua vs Pulew (miała się odbyć 20 czerwca), Whyte vs Powietkin (miała się odbyć 2 maja) i Usyk vs Chisora (miała się odbyć 23 maja) raczej nie odbędą się bez udziału widzów, ale możemy w ''unikalnym otoczeniu'' zobaczyć np. gale Josh Kelly vs Dawid Awanesjan (pierwotnie planowana na 28 marca) czy Terri Harper vs Natasha Jonas (pierwotnie planowana na 24 kwietnia).