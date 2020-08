Promotor mistrza świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej Anthony'ego Joshuy (23-1, 21 KO), Eddie Hearn twierdzi, że wstępnie ustalone na przyszły rok walki Brytyjczyka z jego rodakiem, mistrzem WBC Tysonem Furym (30-0-1, 21 KO), pozostają głównym celem grupy Matchroom. Konfrontacja o wszystkie pasy królewskiej dywizji to największe możliwe do zorganizowania starcie we współczesnym boksie.

- W obecnej sytuacji nie mamy wyjścia, musimy szukać modelu, który pozwoli nam zorganizować walki Joshuy z Furym - powiedział Hearn.



- Jestem bardzo zadowolony z mojego ostatniego projektu Matchroom Fight Camp (walki bez widzów w posiadłości Hearna pod Londynem - przyp.red.), ale nie oszukujmy się, nic nie przebije gal z tłumami na trybunach - dodał promotor, wciąż szukający nowych sposobów na przezwyciężenie pandemicznego kryzysu branży.

- Mamy do czynienia z wieloma czynnikami: Dillian Whyte będzie obowiązkowym rywalem dla Fury'ego (Whyte musi najpierw wygrać ostateczny eliminator WBC w najbliższą sobotę, jego rywalem jest Aleksander Powietkin - przyp.red.), Fury musi stoczyć trzecią walkę z Deontayem Wilderem, a AJ musi się zmierzyć z obowiązkowym pretendentem IBF, Kubratem Pulewem. Dogadaliśmy się jednak z Furym i jego teamem w sprawie dwóch przyszłorocznych walk z AJ'em. Pierwsza z nich dojdzie do skutku najwcześniej w lecie, a druga pod koniec roku - dodał jeden z najbardziej wpływowych ludzi w światowym boksie.