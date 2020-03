Walka Wiktora Postoła (31-2, 12 KO) z Jose Carlosem Ramirezem (25-0, 17 KO) była pierwszą poważną potyczką odwołaną z powodu koronawirusa. I doczekała się drugiej zmiany terminu.

Panowie pierwotnie mieli skrzyżować rękawice 1 lutego w Chinach, gdzie zaczęła się pandemia. Z powodu zagrożenia promotor Bob Arum przeniósł imprezę na 9 maja do USA. To miał być bezpieczny wariant, ale sytuacja zmieniła się bardzo i dziś to Amerykanie stanęli w obliczu zagrożenia. Na kiedy zostanie przeniesiony pojedynek?

- Jeszcze nie wiemy, ale doprowadzimy do niego najszybciej jak to tylko możliwe, jesteśmy to winni tym zawodnikom - zaznaczył szef grupy Top Rank i dodał, że ci kibice, którzy kupili już bilety, mogą je zachować na nowy termin.

- Bezpieczeństwo naszego kraju przede wszystkim, to najważniejsze. Gdy się już z tym uporamy, będziemy na pewno mocniejsi. Ja pozostanę skoncentrowany i cały czas w treningu - powiedział Ramirez, zunifikowany mistrz świata federacji WBC i WBO kategorii junior półśredniej. Postoł to jego obowiązkowy challenger.