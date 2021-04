Boks. Walka Munguia - Sulęcki 24 kwietnia

​Platforma DAZN ogłosiła, że 24 kwietnia były mistrz świata wagi junior średniej, rywalizujący obecnie w wadze średniej Jaime Munguia (36-0, 29 KO) zmierzy się z Maciejem Sulęckim (29-2, 11 KO). Do walki dojdzie prawdopodobnie na gali w El Paso.

Zdjęcie Jaime Munguia /AFP

Polak zgodził się na walkę i wszystko wskazuje na to, że do niej dojdzie, ale wciąż nie wiemy, jak dokładnie wygląda kwestia wylotu ''Stricza'' do USA. Sulęcki miał kłopoty z uzyskaniem wizy, ale jego promotor, Andrzej Wasilewski mocno pracował nad tym, by umożliwić jak najszybszy wylot.

Wracając do kwestii czysto bokserskich: przypomnijmy, że Jaime Munguia bronił zdobytego w 2018 roku pasa pięciokrotnie, a potem przeszedł do wagi średniej. W styczniu zeszłego roku pokonał w tej kategorii Gary'ego O'Sullivana, a w październiku Tureano Johnsona - obu przed czasem.

Natomiast Maciej Sulęcki walczył w zeszłym roku tylko raz - w sierpniu wygrał w Suwałkach wysoko na punkty z Saszą Jengojanem, udanie powracając po porażce w walce mistrzowskiej z Demetriusem Andrade w czerwcu 2019 roku.

Przypomnijmy, że jeżeli Polak wyleci do USA, to z trenerem Pawłem Kłakiem, bez dotychczasowego trenera Piotra Wilczewskiego. Współpraca między Sulęckim i Wilczewskim została zakończona.