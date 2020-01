Już za niecałe dwa tygodnie, 31 stycznia w Kinszasie dojdzie do walki o wakujący pas WBC wagi cruiser między Michałem Cieślakiem (19-0, 13 KO) i Ilungą Makabu (26-2, 24 KO). Jak poinformował dziś Andrzej Wasilewski, pojedynek odbędzie się na stadionie, choć nie jest to jeszcze oficjalna informacja, gdyż nie mamy potwierdzenia ze strony organizatorów, których działania trudno nazwać profesjonalnymi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Niesamowita przemiana Tysona Furego. "Wszystko jest możliwe". Wideo INTERIA.TV

''Kinszasa, stadion Shark'', a chwilę później ''Sharks Club Stadium'' - tak opisywał dziś Andrzej Wasilewski nazwę areny, na której dojdzie do walki.



Reklama

Bokser.org próbował się dowiedzieć o tym więcej, ale wciąż nie wiemy, czy chodzi o niewielki obiekt kompleksu sportowego Shark Club czy mogący pomieścić kilkadziesiąt (od 60 do 120 w zależności od wydarzenia) tysięcy kibiców obiekt Stade des Martyrs, dom drużyny Sharks XI. Wygląda na to, że mowa jest jednak o tym pierwszym, małym obiekcie, choć po organizatorach gali Cieślak vs Makabu można się spodziewać właściwie wszystkiego.

Przypomnijmy, że dopiero w zeszłym tygodniu federacja WBC ostatecznie potwierdziła pojedynek. Prezydent WBC, Mauricio Sulaiman pogodził interesy menadżera Makabu Tarika Saadiego i promotora Dona Kinga, który próbował zablokować walkę, gdyż twierdził, że negocjacje prowadzono za jego plecami, a kontrat promotorski Makabu wciąż obowiązuje. Teraz jednak, po wielu tygodniach zamieszania ustalona jest już data wylotu Cieślaka do Afryki - nastąpi on na czery dni przed walką - i zarezerwowano dla Michała hotel. Na koniec dodajmy, że do legendarnej walki Muhammad Ali vs George Foreman w 1974 roku doszło na stadionie Tata Raphael w Kinszasie i miejmy nadzieję, że jest to dobra wróżba przed mistrzowską szansą boksera z Radomia.