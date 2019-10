​Skandaliczny pojedynek Krzysztofa Głowackiego (31-2, 19 KO) z Mairisem Briedisem (26-1, 19 KO) zostanie powtórzony! Promotor polskiego pięściarza dopiął swego. Władze federacji World Boxing Organization nakazują Łotyszowi natychmiastowy rewanż z naszym pięściarzem!

Polak w połowie czerwca wybrał się do Rygi na półfinał turnieju WBSS. Przegrał w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach po serii błędów sędziego oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń. Dziś już wiemy, że finał turnieju nie może się odbyć do czasu aż pięściarz z Wałcza nie dostanie rewanżu. Briedis musi stoczyć taką walkę z Polakiem w ciągu 120 dni!

"Finał WBSS wstrzymamy. Briedis musi w ciągu 120 dni walczyć z "Główką". Taka historyczna decyzja WBO! Wielki sukces! Przeszło moje oczekiwania" - napisał na jednym z portali społecznościowych Andrzej Wasilewski, szef grupy Knockout Promotions i promotor Głowackiego.

Przypomnijmy, Briedis pokonał Głowackiego w pojedynku, który wzbudził mnóstwo kontrowersji. Wiele zachowań Łotysza było wręcz skandalicznych. Rywal, między innymi, uderzył Polaka łokciem, a później powalił go ciosami zadanymi już po gongu kończącym rundę.



Sędzia Robert Byrd zupełnie stracił kontrolę nad tamtą walką. Wielu komentatorów ze świata boksu krytykowało później postawę Briedisa oraz arbitra.

Głowacki znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji, bo przecież dwa dni temu federacja WBC wyznaczyła go do starcia z Ilungą Makabu (26-2, 24 KO) o wakujący tytuł mistrza świata w limicie 90,7 kg. Tak więc bez względu na to, czy ze swoją ekipą wybierze Makabu czy rewanż z Briedisem, będzie to na pewno walka o tytuł mistrza świata wagi junior ciężkiej!