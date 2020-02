Niestety powrót byłego czempiona wagi cruiser, Murata Gassijewa (26-1, 19 KO) po raz kolejny się odwleka, co może jego kibiców bardzo poważnie martwić. Rosjanin miał walczyć 29 lutego na gali Garcia vs Vargas z Jerrym Forrestem (26-3, 20 KO), jednak do walki nie dojdzie.

- Walka nie dojdzie do skutku. Jest wiele wątpliwości: między innymi Murat nie jest jeszcze wystarczająco gotowy i jest sporo pytań odnośnie jego kontraktu - stwierdził informator agencji TASS.

Murata Gassijewa ostatni raz można było zobaczyć w ringu w lipcu 2018 roku, w przegranym finale turnieju WBSS z Aleksandrem Usykiem. Już wtedy mówiono o kontuzji Rosjanina, który po walce poddał się operacji. Potem ogłoszono jego debiut w wadze ciężkiej, ale kilka razy go przekładano.

Najpoważniejszym kandydatem na rywala wydawał się Joey Dawejko, ale przeszkodziły kolejne kłopoty zdrowotne 26-letniego Gassijewa. Jego największym problemem jest powracająca kontuzja lewego barku, a podobno dochodzi też kilka innych urazów.