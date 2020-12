Boks. Walka Fury - Joshua raczej poza Wielką Brytanią

Pierwsza - z dwóch planowanych na przyszły rok - walka mistrza świata WBC wagi ciężkiej Anglika Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO) z czempionem IBF, WBA i WBO, jego rodakiem, Anthonym Joshuą (24-1, 22 KO) raczej nie odbędzie się na Wyspach Brytyjskich. Na to przynajmniej wskazują słowa promującego Joshuę Eddiego Hearna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Ważenie przed walką Joshua - Pulew. Wideo © 2020 Associated Press

Przypomnijmy, że według Hearna konstruowane są już kontrakty. Pierwsza walka miałaby się odbyć na przełomie maja i czerwca, druga prawdopodobnie w listopadzie. Podziały zysków? W pierwszej walce po połowie, w drugiej w stosunku 60/40 na korzyść zwycięzcy pierwszego pojedynku.

Reklama

- Wybór miejsca walki będzie będzie naszym następnym krokiem. Najpierw chcemy zawrzeć umowę, a potem wybrać jedną z właściwych aren. Chcielibyśmy, żeby ta walka odbyła się w Wielkiej Brytanii, ale w tej chwili wprowadzane są w Londynie nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak zwany czwarty poziom obostrzeń. Jest wiele niewiadomych. Gdyby walka miała się odbyć z ograniczoną liczbą widzów lub bez udziału widzów, to zawodnicy mogliby otrzymać maksymalnie połowę planowanych wypłat - powiedział Hearn.

- Potrzebujemy pełnych trybun, żeby zorganizować pojedynek na Wyspach. Obowiązkiem obu obozów jest maksymalizacja zysków z tego pojedynku. To szczyt karier obu zawodników(...) Jest wiele krajów, które chciałyby być gospodarzami konfrontacji Fury'ego z Joshuą. To nie tylko największa walka w boksie, to jedno z największych wydarzeń w sporcie. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi chętnymi, na pewno jeden pojedynek z dwóch planowanych powinien się odbyć na Wyspach, ale nie wiem, czy będzie to możliwie w maju - dodał szef grupy Matchroom.

Zdjęcie Anthony Joshua (z prawej) w ostatniej walce rozprawił się z Kubratem Pulewem / AFP

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy S erwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl

-----------------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij.