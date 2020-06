Pojawił się wreszcie nowy termin trzykrotnie już przekładanej walki Derecka Chisory (32-9, 23 KO) z byłym królem wagi cruiser, obecnie oficjalnym pretendentem WBO wagi ciężkiej Ołeksandrem Usykiem (17-0, 13 KO).

Pierwotnie panowie mieli zmierzyć się pod koniec marca, kibice muszą być więc wyjątkowo głodni tego pojedynku. I chyba właśnie na możliwość wpuszczenia do obiektu kibiców czekają organizatorzy.

- Ołeksandr Usyk zmierzy się z Dereckiem Chisorą prawdopodobnie w październiku. Jeżeli Usyk wygra, musi walczyć ze zwycięzcą walki Anthony Joshua vs Kubrat Pulew (Bułgar jest obowiązkowym pretendentem IBF i czeka na termin walki z mistrzem - przyp.red.). Walka Usyk vs Chisora wyłoni więc rywala dla AJ'a, tak to widzę - stwierdził promotor Joshuy, szef grupy Matchroom Eddie Hearn.

Przypomnijmy, że zniecierpliwiony Chisora twierdził niedawno, iż dołączy do federacji MMA (Bellatora), jeżeli walka z Ukraińcem wciąż będzie się przedłużać.

Wygląda jednak na to, że ''Del Boy'' (ostatnio zwany też ''War''), który w swojej ostatniej, październikowej walce pokonał przed czasem Davida Price'a, może przygotowywać się z większym spokojem.

Również w październiku walczył ostatni raz Usyk, który zadebiutował wtedy w wadze ciężkiej rozbijając Chazza Witherspoona. Brytyjczyk i Ukrainiec będą mieli zatem zapewne rok przerwy.