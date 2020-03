Zaplanowana na 2 maja w Las Vegas gala Saul Alvarez vs Billy Joe Saunders (stawką walki wieczoru jest należący do Brytyjczyka pas WBO wagi super średniej) została przełożona na nieokreślony termin. Powód jest oczywisty: paraliżująca świat pandemia koronawirusa.

Według informacji portalu Boxingscene, gala odbędzie się najwcześniej w czerwcu.



MGM Resorts Inernational, amerykańskie przedsiębiorstwo operujące w branży hotelowo-rozrywkowej, zamyka wszystkie swoje hotele, hale i inne obiekty, w tym T-Mobile Arena, gdzie miała się odbyć w maju walka Alvareza z Soundersem.



25 marca odbędzie się posiedzenie Komisji Sportowej Stanu Nevada (NSAC), która prawdopodobnie bezterminowo zawiesi wszystkie gale sportów walki.



Oprócz ww. wydarzenia zagrożone są zatem m.in. gale Luis Nery vs Aaron Alameda (28 marca), Naoya Inoue vs John Riel Casimero (25 kwietnia) i Tyson Fury vs Deontay Wilder III (18 lipca). Promotorzy obiecują, że mają przygotowane rozwiązania zastępcze (w tym możliwości rozegrania imprez bez widzów, w systemie PPV), ale coraz wyraźniej widać, że niczego nie można być w tej sytuacji pewnym.