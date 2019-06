Mairis Briedis (26-1, 19 KO) w niezwykle zawiłych i kontrowersyjnych okolicznościach został w końcu mianowany mistrzem świata WBO wagi junior ciężkiej. Oczywiście decyzja federacji wzbudziła wśród polskich kibiców ogromne zdziwienie, ale ostatecznie Krzysztof Głowacki stracił swój pas, którego tak naprawdę podczas gali w Rydze nie bronił. Co więcej, Łotysz za kilka miesięcy będzie miał okazję na dołożenie do swojej kolekcji kolejnego tytułu.

Zdjęcie Krzysztof Głowacki (z prawej) w skandalicznych okolicznościach przegrał z Mairisem Briedisem /Edijs Palens /East News

Mauricio Sulaiman z federacji WBC ujawnił w rozmowie z ESPN Deportes, że zamierza usankcjonować finałowy pojedynek WBSS i zasilić jego stawkę wakującym tytułem World Boxing Council. Oczywiście finałowym przeciwnikiem wspomnianego Briedisa będzie Kubańczyk Yunier Dorticos (24-1, 22 KO).

Pasy WBO i WBC znajdą się więc w stawce walki finałowej, ale wszystko wskazywało przecież na to, że o te same trofea w skandalicznie rozegranym półfinale powalczy Krzysztof Głowacki. Koniec końców żaden z pasów nie znalazł się wtedy na szali, co nie uchroniło "Główki" przed stratą tytułu World Boxing Organization.

Jeszcze w poniedziałek w rozmowie z Interią promotor Polaka Andrzej Wasilewski zwracał uwagę , że jeśli WBC nie zmieni decyzji i nastawienia, to dobrowolnie zrezygnuje łącznie ze 150 tysięcy dolarów z tytułu półfinału i finału. Szef KnockOut Promotions zapewne wierzył, że Sulaiman przynajmniej do końca tego sezonu turnieju WBSS w wadze junior ciężkiej będzie chciał pokazać, że jest twardym graczem. Przypomnijmy, że zgrzyt przy okazji walki Głowackiego z Briedisem dotyczył obsady sędziowskiej i konfliktu z WBO o liczbę delegowanych arbitrów.