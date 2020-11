Za niecały miesiąc, 12 grudnia na gali, której walką wieczoru będzie starcie mistrzowskie Anthony Joshua vs Kubrat Pulew, czeka nas bardzo ważna noc dla polskiego boksu. Wiedzieliśmy już, że Krzysztof Głowacki zmierzy się wtedy z Lawrence'em Okolie o pas WBO wagi cruiser, a przed chwilą potwierdzono, że w Londynie dojdzie również do walki Mariusza Wacha (36-6, 19 KO) z Hughie'em Furym (24-3, 14 KO)!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Frank Warren o wejściu na polski rynek: Kochacie boks, macie spore tradycje! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Wach wciąż jest przeciwnikiem, z którym chcą walczyć najlepsi ''ciężcy'' na świecie. Walką z Polakiem interesował się niedawno m.in. kuzyn Hughie'ego, Tyson Fury i kilku innych znakomitych zawodników, ale ostatecznie rywalem ''Wikinga'' będzie wspomniany 26-letni Hughie, który wciąż ma bardzo duże aspiracje.

Reklama

W swojej dotychczas ostatniej walce Brytyjczyk pokonał w marcu przed czasem Pavla Soura, natomiast Wach w czerwcu wygrał na punkty z Kevinem Johnsonem.

Oprócz walki Wach vs Fury do karty grudniowej gali Joshua vs Pulew w Londynie dodano inne bardzo ciekawe starcie w królewskiej dywizji: pojedynek Martina Bakole (15-1, 12 KO) z Siergiejem Kuzminem (15-1, 11 KO).