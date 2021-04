Być może już 29 maja dojdzie do walki Mariusza Wacha (36-7, 19 KO) z Mairisem Briedisem (27-1, 19 KO). Data jest już w sumie zaklepana, tylko polska ekipa czeka na ostateczną decyzję Łotysza.

- Podpisy są już złożone, termin i data też są, czekamy jednak na ich ruch. To oni podejmą decyzję, cy Briedis zostaje jeszcze w wadze cruiser na ostatnią walkę w tym limicie z Lawrence'em Okolie, czy idą do ciężkiej na walkę ze mną. Miałem już kilkanaście operacji, lecz dopóki będę zdrowy, chcę boksować jeszcze dłużej. Jeśli się uda, pożegnam się walką w 50. urodziny - powiedział Wach.

Polski olbrzym w ostatnich tygodniach pracował nad przygotowaniem fizycznym. Od poniedziałku w Dzierżoniowie pod okiem Piotra Wilczewskiego rozpocznie już zajęcia bokserskie.