Promotor mistrza świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej Anthony'ego Joshuy (24-1, 22 KO), Eddie Hearn twierdzi, że w ten weekend może zostać ogłoszona największa możliwa walka we współczesnym boksie - planowany na sierpień pojedynek AJ'a z jego rodakiem, mistrzem WBC Tysonem Furym (30-0-1, 21 KO).

- Ta walka jest gotowa. Ogłosimy ją w najbliższym czasie. W okolicach soboty (...) - powiedział Hearn (cytat za Fight Hub).

- Wczoraj otrzymaliśmy kontrakt (chodzi o umowę dotyczącą tzw. site fee, czyli gwarantowanej przez gospodarza kwoty, którą wykłada on na stół bez względu na to, jak wysokie będą zyski z walki: mówi się, że Arabia Saudyjska wyłożyła 150 milionów dolarów - przyp.red.). Prawnicy obu stron muszą go przejrzeć, żeby upewnić się, że wszyscy są zadowoleni - mówił Hearn w niedzielę, a w jego czwartkowej wypowiedzi również znalazło się zdanie o trwającej pracy prawników, która ma być jednak tylko formalnością.