To była jedna z ostatnich okazji, aby jeszcze postarać się wypromować galę, która jest trudniejsza w dotarciu do kibiców, bo sprzedawana w systemie pay-per-view.



W początkowo nic nie zapowiadało takiego obrotu wydarzeń. Szpilka i Różański zasiedli za konferencyjnym stołem, ale były pretendent do tytułu mistrza świata od początku nie był taki, jak zdążył do siebie przyzwyczaić. Odpowiadał półsłówkami, po czym bardzo szybko podniósł się, założył okulary przeciwsłoneczne i ostentacyjnie opuścił spotkanie z mediami.



"Nie rozumiem zachowania Artura Szpilki"

Zachowaniem swojego niedawnego pupila zniesmaczony jest promotor Andrzej Wasilewski, którego drogi z pięściarzem z formalnego punktu widzenia rozejdą się po niedzielnym pojedynku w Rzeszowie.



- Nie rozumiem zachowania Artura na konferencji. Mam nadzieję, że jest naprawdę światowej klasy, mega doświadczonym zawodnikiem, że to nie kwestia utraty opanowania - powiedział promotor gali.

- Idealna okazja na promocję gali została stracona. Zachowanie lekceważące organizatorów, dziennikarzy i kibiców... - napisał w odpowiedzi jeden z użytkowników Twittera.



Zdjęcie Artur Szpilka / Rich Schultz / Getty Images

