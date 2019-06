Niedawny król wagi cruiser Ołeksandr Usyk (16-0, 12 KO) nie zadebiutował jeszcze w wadze ciężkiej, ale już uzyskał status obowiązkowego pretendenta do tytułu WBO, którego posiadaczem jest Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO). Federacja pozytywnie rozpatrzyła petycję, którą w imieniu Usyka złożył prawnik John Hornewer.

Zdjęcie Aleksander Usyk /AFP

Włodarze WBO uznali, że pozycja ''super czempiona'', zdobyta przez Ukraińca w wadze cruiser, pozwala mu na wyprzedzenie w kolejce do pasa Dilliana Whyte'a (25-1, 18 KO), który przewodzi rankingowi federacji. Whyte chciał, by decyzja w sprawie statusu obowiązkowego pretendenta została podjęta dopiero po walce z Oscarem Rivasem, którą Brytyjczyk stoczy 20 lipca w Londynie. WBO zdecydowało się jednak na podjęcie decyzji w tym tygodniu.

Przypomnijmy, że debiut Usyka w królewskiej dywizji nastąpi prawdopodobnie we wrześniu. Jego rywalem ma być Carlos Takam, z którym Ukrainiec miał zmierzyć się w maju, ale doznał kontuzji bicepsa. Jeżeli Usyk pokona Takama, w kolejnym pojedynku może stanąć do walki o pas. Zwycięzca starcia Ruiz vs Joshua II - do którego ma dojść w listopadzie lub grudniu - jest zobowiązany do skrzyżowania rękawic z ukraińskim wirtuozem.