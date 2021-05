Brytyjczyk nie ukrywa, że chciałby pozbierać wszystkie tytuły w limicie 90,7 kilograma, by potem przenieść się już na stałe do wagi ciężkiej. Najpierw jednak czeka go walka z narzucanym przez federację World Boxing Organization oficjalnym challengerem, Dilanem Prasoviciem (14-0, 11 KO).

26-letni Czarnogórzec nabył status pretendenta pokonując siedem miesięcy temu Edina Puhalo (TKO 9). Był to zaskakujący eliminator WBO, bo - nie czarujmy się, nikt poważnie nie traktował obu zawodników, pomimo iż obaj byli niepokonanymi pięściarzami.

- Bycie mistrzem świata to wielki zaszczyt, ale i obowiązki takie jak ten, czyli obowiązkowa obrona. Mam nadzieję, że po tym pojedynku, jeszcze w tym roku, podejdę do unifikacji pozostałych pasów. Chciałbym dokonać coś takiego jak w miniony weekend Josh Taylor i zunifikować cztery mistrzowskie pasy - mówi Okolie.

Champion WBO nie sprecyzował, kiedy mogłoby dojść do walki z Prasoviciem. Pojedynek miałby się odbyć w lecie, na ten moment wiemy tylko tyle...