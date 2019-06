Komisja Sportowa Stanu Nevada podała zarobki pięściarzy za galę w Las Vegas, gdzie w głównym daniu Tyson Fury (27-0-1, 19 KO) spotka się z Tomem Schwarzem (24-0, 16 KO). I trzeba przyznać, że "Król Cyganów" zarabia jak na króla przystało.

Anglik oficjalnie dostanie "tylko" milion dolarów, lecz ma zagwarantowaną wypłatę w wysokości 12,5 miliona. Jego przeciwnik też nie ma co narzekać. Jest skazywany na porażkę, a dostanie 250 tysięcy dolarów. Poniżej prezentujemy Wam pełną listę płac.

Tyson Fury $1M (gwarantowane $12,5M) vs Tom Schwarz $250K

Sullivan Barrera $125,000 vs Jesse Hart $150,000

Mikaela Mayer $20k vs Lizbeth Crespo (?)

Andy Vences $20,000 vs Albert Bell $20,000

Isaac Lowe $20,000 vs Duarn Vue $20,000

Cem Kilic $4,000 vs Martez McGregor $5,000

Sonny Conto $4,000 vs Daniel Infante $3,000

Guido Vianello $10,000 vs Keenan Hickman $4,000

Peter Kadiru $1,000 vs Juan Torres $4,000

Podczas porannego ważenia (oficjalna ceremonia odbyła się wieczorem czasu amerykańskiego) Fury okazał się cięższy od Schwarza. Brytyjczyk zanotował 119,3 kg, a Niemiec 111,3 kg. Przed grudniową walką z Deontayem Wilderem waga Fury'ego wynosiła nieco mniej - 116,3 kg.