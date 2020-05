​Po lutowym zwycięstwie w rewanżu nad Deontayem Wilderem (42-1-1, 41 KO) i zdobyciu pasa mistrza świata WBC wagi ciężkiej, Tyson Fury (30-0-1, 21 KO) deklarował, że stoczy jeszcze dwie walki i przejdzie na bokserską emeryturę. Dziś jednak 31-letni Brytyjczyk w swoim stylu zmienia zdanie i chce walczyć do czterdziestki - przynajmniej tak twierdzi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury: Mówili, że nie umiem boksować. Wideo © 2020 Associated Press

- Będę walczył do czterdziestki. Sporo o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że nie mam nic lepszego do roboty. Mogę więc nadal walczyć - powiedział Fury.

Reklama

- Nie widzę nikogo, kto byłby dla mnie wyzwaniem. Właśnie znokautowałem najlepszego i najtrudniejszego z możliwych rywali, Deontaya Wildera. Wszyscy widzieli, co z nim zrobiłem w rewanżu - dodał ''Król Cyganów''.

Przypomnijmy, że według kilku źródeł ruszyły negocjacje w sprawie walki Fury'ego z Anthonym Joshuą (23-1, 21 KO) - mistrzem IBF, WBA i WBO - o wszystkie pasy i miano niekwestionowanego czempiona. Walka Fury - Joshua mogłaby się podobno odbyć w Arabii Saudyjskiej, tamtejsi miliarderzy mają być gotowi na zapłacenie wystarczająco dużych pieniędzy, by promotorzy ''Króla Cyganów'' mogli zapłacić Deontayowi Wilderowi za odstąpienie od trzeciej walki z Brytyjczykiem.

Na razie Bob Arum (promujący Fury'ego wraz z Frankiem Warrenem) zaprzecza negocjacjom, ale coś chyba jest na rzeczy, gdyż zajmująca się karierą Tysona od strony menadżerskiej grupa MTK rozmawia z Eddie'em Hearnem - promotorem Joshuy.