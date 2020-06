TVP Sport podpisało trzyletni kontrakt z grupami MB Promotions i Tymex Boxing Promotions, za którymi stoją Mateusz Borek i Mariusz Grabowski! Co roku zobaczymy w ramach tej umowy co najmniej sześć gal, czyli razem co najmniej osiemnaście.

- Chcemy zbudować polski boks zawodowy. Chcemy, aby Telewizja Polska brała udział w tej odbudowie i - po amerykańsku - chcemy trochę inaczej działać, cytując klasyka: "naszym chłopakom brakuje trochę luzu". Mam nadzieję, że z Mateuszem i Mariuszem tego luzu nie będzie brakować - powiedział dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski, który niespodziewanie dla większości obserwatorów pojawił się na wtorkowej konferencji promotorów.

- ''...musisz biec tak szybko, jak tylko potrafisz, żeby zostać w tam samym miejscu. A jak chcesz dostać się w inne miejsce, musisz biec dwa razy szybciej''. W TVP Sport biegamy dwa razy szybciej, a od teraz dołącza do nas MB Promotions oraz Tymex Boxing Promotions. Konsekwentnie i do przodu - stwierdził na Twitterze Szkolnikowski, cytując ''Alicję w Krainie Czarów''.