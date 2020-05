Trener najlepiej zarabiającego pięściarza na świecie - Saula Alvareza (53-1-2, 36 KO), Eddy Reynoso nakreślił tegoroczny plan dla Meksykanina. Mowa jest o walkach we wrześniu i w grudniu, a także o możliwych rywalach.

- Realistyczna opcja w tym roku to dwie walki i właśnie tego chcemy. Nie mogliśmy walczyć w maju, więc celujemy teraz we wrzesień i grudzień. Rozmawiamy o możliwych rywalach, jest ich kilku. Billy Joe Saunders (mistrz swiata WBO wagi super średniej - przyp.red.), Caleb Plant (mistrz IBF wagi super średniej) i David Benavidez (mistrz WBC wagi super średniej) - powiedział Reynoso.

- Giennadij Gołowkin może być rywalem Canelo w grudniu. Ludzie Gołowkina stwierdzili już, że dopóki Kazach nie zmierzy się z Szeremetą, nie chcą walki z Canelo - dodał trener Meksykanina.

Przypomnijmy, że Kamil Szeremeta (21-0, 5 KO) jest obowiązkowym pretendentem do pasa IBF wagi średniej, który należy do Gołowkina. Walka Szeremety z Kazachem była już w tym roku kilka razy planowana na różne terminy, ale wciąż nie została oficjalnie ogłoszona. Wygląda jednak na to, że może się w końcu odbyć, gdyż Gołowkin sygnalizuje chęć takiego pojedynku, a jego współpromotor - Eddie Hearn - skłania się ku walce z Polakiem we wrześniu - tak przynajmniej twierdzi. Starcie Szeremeta vs Gołowkin miałoby być dla GGG przetarciem przed trzecią konfrontacją z Canelo. Ich pierwsza walka (wrzesień 2017 roku) zakończyła się remisem, druga (wrzesień 2018) większościową decyzją sędziów na rzecz Alvareza. Kilka miesięcy później, w grudniu Canelo rozbił w wadze super średniej Rocky'ego Fieldinga i zdobył pas WBA World.

Rok 2019 był w wykonaniu Canelo bardzo mocny. W lutym wygrał w wadze średniej walkę unifikacyjną z Danielem Jacobsem (jednogłośna decyzja), a w listopadzie znokautował mistrza świata WBO wagi półciężkiej Siergieja Kowaliowa i wspiął się na szczyt wielu rankingów bez podziału na kategorie. Na maj 2020 roku była planowana walka mistrzowska ze wspomnianym Billym Joe Saundersem, ale pandemia koronawirusa sprawiła, że została ona przełożona na nieokreślony termin i nie jest w stu procentach pewna.