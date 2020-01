Andy Ruiz Jr (33-2, 22 KO) zdetronizował w czerwcu zeszłego roku Anthony'ego Joshuę, ale w grudniowym rewanżu został wysoko pokonany i jak sam przyznał jego forma pozostawiała wiele do życzenia, a wielki sukces zamącił mu głowie.

Trenera Ruiza, Manny Robles ma nadzieję, że jego podopieczny wróci do gry, ale wciąż nie wiadomo, jaka będzie decyzja pięściarza odnośnie współpracy z Roblesem.

- Nie wiem, czy dalej będziemy razem pracować. Decyzja należy do Andy'ego. Nasze relację wciąż są dobre. Andy wybrał się na wakacje i wszystko wygląda w porządku. Wkrótce okaże się, co dalej. W pewnym momencie będziemy musieli porozmawiać. Jeżeli Andy będzie gotowy do powrotu do treningów, zacznę swoją pracę. On jest mężczyzną, nie dzieciakiem. I musi być traktowany jak mężczyzna. Nie można go na siłę do czegoś przekonywać - powiedział Robles.

- Sława i pieniądze przerosły Andy'ego. Musi się nauczyć, jak sobie radzić z tymi rzeczami. Może po porażce nabrał pokory? Przez pierwsze trzy miesiące od czasu wygranej z Joshuą, nie miałem właściwie z Andym prawdziwego kontaktu. Jestem rozczarowany wszystkim, co spowodowało, że przegraliśmy rewanż - dodał trener Meksykanina.