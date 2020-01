Boks. Trener Łapin o walkach Polaków w Chicago: Nikt mnie nie pytał o zdanie

Za niecałe trzy miesiące, 28 marca w Chicago może dojść do dwóch walk mistrzowskich z udziałem Polaków: Kamil Szeremeta kontra Giennadij Gołowkin o pas IBF wagi średniej (Kamil jest obowiązkowym pretendentem) i Krzysztof Głowacki versus Lawrence Okolie o wakujący pas WBO wagi cruiser. Trenerem Szeremety i Głowackiego jest jeden człowiek - Fiodor Łapin, który ma już niemiłe wspomnienia z prowadzenia dwóch zawodników w walkach mistrzowskich na jednej gali.

- (...) Coraz częściej (wspominam galę w Moskwie, na której o tytuł walczyli Krzysztof Włodarczyk i Paweł Kołodziej, obaj przegrali - przyp.red.), ale nie są to miłe wspomnienia. Wszystko jednak wskazuje na to, że wbrew temu, co ja bym chciał, teraz także dwóch moich zawodników będzie walczyć o tytuły na jednej gali. Na pewno nie jest to komfortowa sytuacja, bo chciałbym obu przygotować jak najlepiej, a w takim przypadku będzie to bardzo trudne. Nikt mnie jednak o zdanie nie pytał - powiedział Łapin w rozmowie z Rafałem Mandesem z TVP Sport.

Przypomnijmy, że o walce Szeremety z Gołowkinem mówiło się już od dłuższego czasu, natomiast walka Głowacki vs Okolie nabrała realnych kształtów w listopadzie i grudniu zeszłego roku. Po wypełnionej błędami sędziego i faulami czerwcowej walce Głowackiego z Mairisem Briedisem i intensywnych, wielomiesięcznych staraniach strony polskiej, władze WBO nakazały rewanż, ale Łotysz zwakował pas.

Okolie jest natomiast drugi w rankingu WBO - tuż za Głowackim.