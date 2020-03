Joe Goossen - trener Chrisa Arreoli (38-6-1, 33 KO), z chęcią przyjął informacje o pomyśle na walkę swojego zawodnika z byłym już mistrzem świata wagi ciężkiej, Andym Ruizem Jr (33-2, 22 KO).

Arreola jest jednym z dwóch kandydatów do takiej walki. Drugim jest nasz Adam Kownacki (20-0, 15 KO).

- Walka Ruiza z Chrisem byłaby bardzo podobna to tej, jaką Chris stoczył w sierpniu z Adamem Kownackim. Obaj stanęliby na środku ringu, nos w noc, i zaczęli wymieniać ciosy. Ani jeden, ani drugi, by nie ustąpił, a rekordy wyprowadzonych i trafionych ciosów znów mogłyby zostać poprawione. Tak to widzę. Uważam, że obaj daliby kibicom znakomite widowisko - powiedział Goossen.