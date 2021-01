Tommy Fury (4-0, 3 KO) jest przekonany, że nie tylko jego brat - Tyson Fury (30-0-1, 21 KO), rozprawi się z Anthonym Joshuą (24-1, 22 KO). Tommy wierzy, iż również Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO) pobiłby AJ-a.

- Od początku powtarzam, że starcie z Joshuą będzie jedną z łatwiejszych walk Tysona. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To będzie świetne zestawienie, ale Joshua ze swoim stylem jest wręcz stworzony dla Tysona - przekonuje zawodnik wagi półciężkiej.

- Tyson skończy Joshuę przed czasem. Również Deontay Wilder znokautowałby Joshuę w przeciągu trzech rund. Teoretycznie w wadze ciężkiej wszystko może się zdarzyć, ale naprawdę w boksie Joshuy nie ma nic, co by sprawiło, że obawiałbym się jego walki z Tysonem - kontynuował Tommy.

- Żeby pobić Tysona na tym etapie kariery, ktoś musiałby go chyba zabić. On jest w stanie przechodzić przez ściany. Jedyną szansą dla innych byłby nokaut, ale przecież Tyson wstawał po ciosie największego punchera w historii jakim jest Wilder. Dlatego jestem przekonany, że potyczka z Joshuą będzie łatwą przeprawą dla Tysona - zakończył Fury.