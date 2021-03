​To będzie bokserskie wydarzenie roku 2021 w Polsce. Już 8 maja gala z walką wieczoru Artura Szpilki (24-4, 16 KO) z Łukaszem Różańskim (13-0, 12 KO). Ale już wcześniej, na rozpisce, będzie bardzo ciekawie.

Zanim do ringu wyjdą główni bohaterowie, między linami zaprezentuje się krajowa czołówka. Rozpiska nie została jeszcze zamknięta, ale kibice zobaczą na pewno Mateusza Masternaka (43-5, 29 KO), byłego mistrza Europy wagi junior ciężkiej, występującego w tym samym limicie Adama Balskiego (15-0, 9 KO) oraz "półśredniego" Damiana Kiwiora (8-1-1, 1 KO).

Szpilka i Różański będą rywalizować w nowej kategorii stworzonej przez federację WBC - bridger, w której górny limit wynosi 101,6 kilogramów. Niewykluczone, że lepszy z tej dwójki w najbliższych miesiącach zaboksuje o tytuł mistrza świata. Przypomnijmy, że o pierwszy, historyczny pas WBC Bridger, 18 czerwca w Kanadzie powalczą Oscar Rivas (27-1, 19 KO) z Bryantem Jenningsem (24-4, 14 KO).

Poza mocną rozpiską gali kolejną dobrą wiadomością dla kibiców będzie cena. - Czym wcześniej kibic wykupi usługę PPV, tym zapłaci mniej - tłumaczy Jacek Szelągowski, wiceprezes zarządu ds. sportowych grupy KnockOut Promotions.

Cena będzie rosła, ale nawet jeśli poczekamy do samego końca, i tak zapłacimy mniej niż 30 złotych. To swego rodzaju nowość, gdyż do tej pory PPV w boksie zawsze wynosiło 40 zł.

Balski i Kiwior ostatnie walki stoczyli podczas wrześniowej gali w Tarnowie. Natomiast "Master", który jest coraz bliżej drugiej walki o mistrzostwo świata, pokonał w grudniu w Łodzi przez TKO na początku siódmej rundy Jose Gregorio Ulricha. Ostatnio Mateusz przebywał ponad miesiąc w Portugalii, gdzie pomagał Dillianowi Whyte'owi przygotować się do rewanżu z Aleksandrem Powietkinem (Whyte wygrał w czwartej rundzie).