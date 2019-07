- To dla mnie walka z cyklu 50 na 50, bez faworyta - mówi Eddie Hearn, organizator jutrzejszej gali w Londynie i promotor Derecka Chisory (30-9, 21 KO). Były mistrz Europy wagi ciężkiej za kilkadziesiąt godzin skrzyżuje rękawice z Arturem Szpilką (22-3, 15 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Manny Pacquiao - Keith Thurman. Legenda znowu w akcji. Wideo © 2019 Associated Press Jak zakończy się sobotnia walka Artura Szpilki z Dereckiem Chisorą w Londynie? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jak zakończy się sobotnia walka Artura Szpilki z Dereckiem Chisorą w Londynie? Wygra Szpilka na punkty 7% Wygra Chisora przez nokaut 74% Wygra Szpilka przez nokaut 9% Wygra Chisora na punkty 4% Sędziowie wypunktują remis 1% Dojdzie do skandalu, będzie dyskwalifikacja 5%

głosów: 8978

- Zapowiada się ekscytujący pojedynek. Przekonamy się, ile jeszcze zostało ze Szpilki, ale również ile zostało z Chisory. Bo przecież nie jest tajemnicą, że on nie przepada za walkami z mańkutami. Wierzę, że w pewnym momencie rozpęta się z tego ringowa wojna - dodał szef stajni Matchroom.

Reklama

- Oczekuję dobrej i twardej walki. Chisora jest chuliganem, tak jak ja. To nie będzie zabawa tylko prawdziwa walka. Tego się właśnie spodziewam. Chisora ma wielkie serce do walki i wie po co wchodzi do ringu. Ja również to wiem. Mamy zresztą podobną mentalność. Nie chcę teraz gadać za dużo, tylko pokazać wszystko w ringu. A tam dam na pewno z siebie wszystko. Lubię Chisorę i lubię jego walki. Polubiłem go od momentu spięcia z Witalijem Kliczką na ważeniu. On wiedział co robi, bo Kliczko nie wyszedł już do ringu z taką pewnością siebie jak zazwyczaj. Moją ambicją nadal jest mistrzostwo świata, ale spokojnie, póki co mam przed sobą trudną walkę z Dereckiem. Nie wybiegam więc dalej w przyszłość niż sobotnie starcie z Chisorą. Cała karta jest bardzo ciekawa i jestem szczęśliwy, że mogę być częścią tej gali - stwierdził z kolei "Szpila".