Kamil Szeremeta (21-0, 5 KO) awansował na szóste miejsce w prestiżowym rankingu wagi średniej magazynu The Ring. Ósme miejsce zajmuje natomiast w styczniu Maciej Sulęcki (28-2, 11 KO). Przypomnijmy, że Szeremetę czeka w kwietniu walka z mistrzem świata IBF Giennadijem Gołowkinem (40-1-1, 35 KO). A jak wyglądają pozycje pozostałych Polaków w zestawieniu The Ring?

Dziesiąty w wadze ciężkiej - wyprzedzony w styczniu przez Michaela Huntera - jest Adam Kownacki (20-0, 15 KO), którego 7 marca czeka pojedynek z Robertem Heleniusem (29-3, 18 KO). Walka ma mieć status eliminatora WBA.

Tradycyjnie ''polska'' jest waga cruiser, w której na trzecim miejscu znajduje się były czempion Krzysztof Głowacki (31-2, 19 KO). Na wiosnę planowana jest jego konfrontacja o pas WBO z Lawrence'em Okoliem (14-0, 11 KO). Dziewiąte miejsce w rankingu The Ring należy natomiast do Michała Cieślaka (19-0, 13 KO), który w najbliższy piątek w Kinszasie stanie do walki życia - starcia z Ilungą Makabu (26-2, 24 KO) o tytuł WBC.