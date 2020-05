Klaudia Syguła zostanie pierwszą polską zawodniczką, która stoczy walkę na gołe pięści. Będzie to premierowy pojedynek w takiej formule na terenie naszego kraju.

Do starcia z udziałem Syguły dojdzie podczas gali Wotore 2. Impreza odbędzie się 23 maja. O planach organizatorów poinformowało Polskie Radio.

Pierwotnie rywalką Syguły miała być Iza Badurek. Prawdopodobnie do tej walki ostatecznie nie wyjdzie. Trwają poszukiwania innej przeciwniczki. Jej nazwisko mamy poznać na początku przyszłego tygodnia.

Syguła to łodzianka, studentka III roku ekonomii. Jest wicemistrzynią Europy w amatorskim MMA. Ma też za sobą walkę w organizacji Babilon MMA. W drugiej rundzie przez duszenie pokonała Oliwię Załuską.

Walka na pięści to dla niej nowe wyzwanie. Co przed nim czuje?

- Taka ekscytacja - odpowiada. - Cieszę się, że ja mogę coś takiego zacząć, bo myślę, że będzie to zapamiętane przez ludzi. Zdaję sobie sprawę z ryzyka, to tak zwane ryzyko zawodowe. Na gołe pięści jeszcze nie walczyłam. Jestem amatorką, ale nie boję się nowych wyzwań i uważam, że to będzie bardzo fajna przygoda.

