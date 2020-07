Boks. Smith jr kontra Alvarez - 22 sierpnia, Ramirez kontra Postoł – 29 sierpnia

Grupa Top Rank przedstawiła nowy termin walki Eleidera Alvareza (25-1, 13 KO) z Joe Smithem jr (25-3, 20 KO). Panowie mieli pierwotnie skrzyżować rękawice tydzień temu, lecz Kolumbijczyk nabawił się kontuzji barku.

Nowy termin to 22 sierpnia i gala w Las Vegas. Będzie to półfinał turnieju, którego zwycięzca zostanie ogłoszony nowym mistrzem świata wagi półciężkiej federacji WBO. W drugiej połówce ma dojść do konfrontacji Umara Salamowa (25-1, 19 KO) z Maksimem Własowem (45-3, 26 KO).

Przekładana już dwukrotnie walka mistrza świata WBC i WBO wagi junior półśredniej - Jose Carlosa Ramireza (25-0, 17 KO), z obowiązkowym pretendentem WBC, Ukraińcem Wiktorem Postołem (31-2, 12 KO), odbędzie się tydzień później - konkretnie 29 sierpnia.