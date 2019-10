Boks. Skandaliczny rywal Artura Szpilki. Zamiast do ringu, mógłby trafić nawet za kraty

Wielkie kontrowersje wzbudza postać najbliższego rywala Artura Szpilki, czyli Włocha Fabia Tuiacha. 39-letni radny z Triestu wygłasza opinie, które - mówiąc delikatnie - zdecydowanie klasyfikują go po stronie politycznych radykałów. A już określenie Adolfa Hitlera, jako "największego obrońcy katolicyzmu", świadczy o jego skrajnie nazistowskich poglądach. Trzeba dodać, że w Polsce propagowanie faszyzmu i komunizmu jest prawnie zabronione. Pięściarze skrzyżują rękawice w walce wieczoru gali Knockout Boxing Night 8 w Sosnowcu.

Stwierdzenie, że Tuiach jest przeciętnym pięściarzem, to chyba największy komplement dla umiejętności i kunsztu pięściarza z Włoch. 39-latek jedyne, co ma, to efektownie prezentujący się bilans walk (29 zwycięstw i 6 porażek), ale to zupełnie o niczym nie świadczy. Każde wyzwanie kończyło się dla niego klęską, a już porażka z Marco Huckiem, poniesiona dokładnie 11 lat temu (25 października 2008), wybiła mu boks z głowy na blisko cztery lata.

Inaczej być jednak nie może, bo Tuiach to pięściarz-hobbysta. Dlatego z takim rywalem nawet obecny Szpilka, będący ledwie trzy miesiące po kolejnym, bolesnym nokaucie, po prostu nie ma prawa przegrać. Ba, tylko efektowna wygrana da jeszcze nadzieję, że Polak nie powinien już zawiesić rękawic na kołku. Jeśli zaś zwycięstwo będzie "wymordowane", chyba już nawet najwięksi sympatycy "Szpili" przestaną wierzyć, że ich ulubieńca wciąż jest na coś stać w boksie.

Okazuje się, że Tuiach dużo bardziej "wyrazisty" niż w ringu jest w swojej działalności politycznej, publicznie prezentując bardzo radykalne poglądy.

- Myślałem, że ostatnim obrońcą katolicyzmu były Benito Mussollini, ale im bardziej odkrywał swoją wiarę, zaczynam rozumieć, że był nim jednak Hitler - wypalił Tuiach, zamieszczając swoją wypowiedź w mediach społecznościowych.

W tej samej wiadomości perorował:

- Czytałem artykuł o Farinaccim (Roberto Farinacci był bliskim współpracownikiem Mussoliniego - przyp. red.), bardzo katolickim polityku reżimu faszystowskiego (różne źródła wskazują, że był antyklerykałem i ksenofobem - przyp. red.), który skarżył się, że Watykan zachowywał się zbyt "miękko", że trzeba było podążać ultrakatolicką drogą wytyczoną przez Hitlera. Czy to naprawdę dziwne? Nasza religia była antysemicka, całkiem przeciwnie do tego, co obserwujemy dzisiaj, ale ludzie też zachowywali się inaczej - nie bali się umierać za ojczyznę. Np. Pribke (Erich Pribke, niemiecki zbrodniarz nazistowski, szef Gestapo w Brescii) codziennie chodził na mszę aż do śmierci, ale Watykan odmówił mu pogrzebu, ponieważ nigdy nie zdradził swoich ideałów - napisał pięściarz z Włoch.