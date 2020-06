Recydywa! To nie do pomyślenia... Wracający po zawieszeniu w związku z dopingiem Jarrell Miller (23-0-1, 20 KO), jak ustalił The Athletic, znów został złapany na stosowaniu niedozwolonych środków!

"Big Baby" wpadł w zeszłym roku na trzech różnych wyrywkowych badaniach i sprzed nosa uciekła mu walka o mistrzostwo świata z Anthonym Joshuą o pasy IBF/WBA/WBO. Po zawieszeniu miał wrócić 9 lipca i spotkać się w Las Vegas z solidnym Jerrym Forrestem (26-3, 20 KO). Nic z tego...

Nie znamy jeszcze szczegółów, poza tym, że zakazany środek wspomagał i poprawiał wydolność. Grupa Top Rank odsunęła go oczywiście od walki z Forrestem. Więcej powinniśmy wiedzieć w najbliższych godzinach.