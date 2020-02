Były mistrz świata wagi półciężkiej, Siergiej Kowaliow (34-4-1, 29 KO) został w poniedziałek rano aresztowany - a następnie po pięciu godzinach wypuszczony - za jazdę samochodem po pijanemu w Los Angeles. Rosjanina zatrzymał patrol policji, który stwierdził objawy spożycia alkoholu. O karze dla Kowaliowa zadecyduje w najbliższym czasie sąd.

Przypomnijmy, że Kowaliow wciąż ma kłopoty z prawem na innym froncie. Modelka i aktorka Jamie Frontz stwierdziła przed sądem, że bokser zalecał się do niej podczas imprezy w 2018 roku, ale został odrzucony. Miał wobec tego wpaść w szał i uderzyć Frontz, która doznała wstrząsu mózgu, złamania nosa i przemieszczenia dysku w kręgosłupie. Rosjanin nie przyznał się do winy, ostatecznie doszło do ugody, na mocy której Kowaliow miał wypłacić Frontz 650 tysięcy dolarów w trzech ratach. Ale zapłacił tylko pierwszą i założono mu nową sprawę, a Frontz domaga się podwyższenia odszkodowania.

Dodajmy na koniec, że ''Krusher'' - znokautowany w listopadzie przez Canelo Alvareza - ma wrócić wiosną w walce, która miałaby się odbyć w limicie wagi cruiser. Może do tego dojść na gali Teixeira vs Castano (25 kwietnia w Nowym Jorku).