Shannon Briggs zawsze pojawia się tam, gdzie coś się dzieje. Tym razem chciałby doprowadzić do walki z powracającym na ring Mike'em Tysonem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Mike Tyson znowu imponuje. "Wracam". Wideo INTERIA.TV

Były mistrz świata wagi ciężkiej, Shannon Briggs twierdzi, że znalazł inwestorów chętnych na zorganizowanie jego walki pokazowej z jednym z najsłynniejszych czempionów królewskiej dywizji - Mike'em Tysonem, który niedawno ogłosił powrót do boksu. Pojedynek miałby służyć zebraniu pieniędzy na budowę gymu w nowojorskim Brownsville, skąd pochodzą 48-letni Briggs i 53-letni Tyson.

Reklama

- To będzie najlepszy pojedynek w historii walk starych ludzi. Pieniądze na niego już prawie są. Nie mogę na razie zbyt wiele zdradzić, tak to zostawię. Nie chcę powiedzieć niczego, co mogłoby być brakiem szacunku dla mistrza. Walka jest charytatywna i pokazowa, Mike poprosił o określoną kwotę. Wszystko jest gotowe mistrzu - powiedział Briggs.



- To zabawa. Trochę się poruszamy. Ale mówimy o Mike'u Tysonie, jemu zawsze może się coś przestawić. Kiedy usłyszy gong, może myśleć, że to prawdziwa walka. On ma naturalną moc, może mi połamać żebra. Muszę być w pełni przygotowany. Kocham Mike'a, jest szalony. Może mnie pożreć, a potem wszyscy będą gadać, że jest gotowy na Wildera - dodał ''The Cannon'', który podpisał niedawno kontrakt z federacją walk na gołe pięści, Bare Knuckle Fighting Championship.